Nicht nur Estelle bedient sich anscheinend gern am Kleiderschrank ihrer Mama: Auch Prinzessin Alexia der Niederlande trat vor kurzem in die modischen Fußstapfen ihrer Mama. Bei ihrem ersten Solo-Auftritt trug Alexia ein Óscar de la Renta-Kleid von Königin Máxima. Nachhaltig, diese jungen Prinzessinnen.

Das Alexander McQueen-Kleid (Kates Lieblings-Modehaus) hatte Kate erstmals bei einem Staatsbankett 2012 in Malaysia getragen. Für die BAFTAS ließ sie die durchsichtigen Ärmel verstärken und fügte Schulterpolster hinzu. Und auch bei den diesjährigen BAFTAS wählte sie ein "altes" Kleid aus dem Jahr 2019 und ergänzte es um lange, dramatische Opernhandschuhe. Tada - ein neuer, sparsamer, aber wirkungsvoller Look.

Und auch bei Accessoires setzt Kate auf das, was schon da ist: So trägt sie immer wieder Schmuck ihrer verstorbenen Schwiegermutter Diana - und erinnert so zu öffentlichen Auftritten immer wieder dezent an die Königin der Herzen.