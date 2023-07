Erst die wilden Spekulationen über ein angebliches Tattoo, nun ein nicht ganz legaler Ausflug in die Partyszene. Doch dieses Mal gibt es ernsthafte Kritik von den Norwegern.



Was hat Ingrid verbrochen? Anfang Juli besuchte sie mit ihren Eltern Haakon und Mette-Marit, sowie ihrem Bruder Sverre Magnus das beliebte "Stavernfestivalen" - ein Musikfestival in der Nähe von Oslo.



So weit, so gut. Doch das Geschwister-Duo habe sich irgendwann laut der norwegischen Illustrierten "Se og Hør" in Richtung "Premium-Bereich" aufgemacht. Blöd nur, dass für dieses Areal eine strikte Altersgrenze von 20 Jahren galt, da hier Alkohol ausgeschenkt wurde. Ingrid Alexandra ist allerdings 19 Jahre alt, ihr Bruder sogar erst 17.