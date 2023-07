Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Ingrid Alexandra, wird in diesem Herbst an der Uranienborg-Schule als Schulassistentin und Umwelthelferin arbeiten.

Prinzessin Ingrid Alexandra wird also an ihre alte Schule zurückkehren. In der Uranienborg-Schule drückte die künftige Königin selbst für ein Jahr die Schulbank. Diese Entscheidung verwundert BRISANT- Königshaus-Expertin Gräfin Leontine von Schmettow nicht:

Die Norweger werden von Prinzessin Ingrid Alexandras Entscheidung vermutlich nicht überrascht sein, da das Königshaus sehr bodenständig und volksnah ist. So hat Ingrid auch schon einmal als Kellnerin gearbeitet, was zum Beispiel in Großbritannien undenkbar wäre.

Vielleich - so Gräfin Leontine von Schmettow - nehmen sich auch andere Royals ein Beispiel an der norwegischen Prinzessin:

Stolze Eltern: Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit zur Ingrids Abschlussfeier am 20. Juni. Bildrechte: Liv Anette Luane, The Royal Court.

Raus aus dem Palast, rein in den Matsch hieß es auch bei Prinzessin Elisabeth von Belgien: Ab Ende August 2020 studierte sie ein Jahr lang an der Königlichen Militärakademie in Brüssel und führte damit die Tradition belgischer Thronfolger fort.



Unter den künftigen europäischen Königinnen entschied sich bisher nur Amalia der Niederlande gegen eine militärische Ausbildung. Die Prinzessin fing im September 2022 ein Studium in Amsterdam an. Möglicherweise gibt es aber auch Sicherheitsbedenken, da Amalia bedroht wird.