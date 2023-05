Ein Fauxpas des Außenministeriums sorgte in Spanien für Diskussion. Einem Bericht der Zeitschrift "Voz Populi" zufolge sollen potentielle Kandidaten für den diplomatischen Dienst mit der Frage konfrontiert worden sein, was passieren würde, wenn Prinzessin Leonor homosexuell sei und sich in eine Frau verliebe.



Obgleich die gleichgeschlechtliche Ehe in Spanien seit 2005 erlaubt ist und auch homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen, schien das für viele Menschen ein No-Go zu sein - zudem die Infantin damals erst 16 Jahre alt war.