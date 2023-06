2018 wanderte Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie in das Heimatland ihres Mannes aus: nach Florida in den USA. Durch ihre Abwesenheit, vor allem bei wichtigen Anlässen, wie dem Geburtstag ihres Vaters, geriet die Prinzessin immer wieder in die Kritik. In den letzten Jahren sank ihre Beliebtheit in Schweden.