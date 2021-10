Das Paar, das sich beim gemeinsamen Studium an der International Christian University (ICU) in Tokio kennengelernt hatte, war bereits seit 2017 verlobt. Die Hochzeit war für 2018 geplant, doch negative Schlagzeilen verzögerten die Vermählung. Den Berichten zufolge hatte sich Komuros Mutter vier Millionen Yen (rund 30.000 Euro) von einem ehemaligen Verlobten geliehen, um das Studium ihres Sohnes zu finanzieren. Sie soll das Geld nie zurückgezahlt haben. Stein des Anstoßes für viele Japaner: Diese Schulden hätten mit der steuerfinanzierten Mitgift von Prinzessin Mako beglichen werden können. Auf die verzichtete die Prinzessin nun. Dennoch riss die Kritik nicht ab.

Prinzessin Mako verliert mit der Hochzeit ihren Titel und will fortan in den USA leben.

Prinzessin Mako verliert mit der Hochzeit ihren Titel und will fortan in den USA leben.

Prinzessin Mako verliert mit der Hochzeit ihren Titel und will fortan in den USA leben. Bildrechte: dpa

Obwohl es mit der Hochzeit nun ein Happy End für die Beziehung der Prinzessin gibt, lief die Trauung anders ab als gewöhnlich. Wegen der finanziellen Missverständnisse in der Familie des Bräutigams blieb dem Paar die traditionelle Zeremonie am kaiserlichen Hof verwehrt. So gab es nur eine standesamtliche Trauung, zu der die Prinzessin in einem pastellgrünen Kleid erschienen war.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz gaben die Frischvermählten bekannt, künftig in den USA leben zu wollen, wo Kei mittlerweile sein Studium beendet hat und in einer Kanzlei arbeitet. Mako heißt von nun an Mako Komuro. Dass sie den kaiserlichen Hof verlässt, hat allerdings keine Auswirkung auf die Thronfolge. In Japan können nur männliche Nachkommen Kaiser werden. Nach Makos Vater, Kronprinz Akishino, steht ihr jüngerer Bruder Hisahito auf Rang zwei in der Thronfolge.