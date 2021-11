Nur sechsmal in ihrer 69 Jahre währenden Regentschaft hat die britische Königin diesen Termin verpasst. Daher kam ihre Absage am "Remeberance Sunday" für alle unerwartet.

"Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstauchte, mit großem Bedauern entschieden, dass sie nicht an der heutigen Zeremonie zum Remembrance Sunday am Cenotaph (der zentralen Gedenkstätte) teilnehmen kann", teilte der Palast am Morgen mit. Die Königin sei "enttäuscht", so die Mitteilung weiter.