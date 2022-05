Seitdem die damals 25-jährige Elizabeth am 6. Februar 1952 den britischen Thron bestieg, verpasste sie kein einziges Mal die Festlichkeiten rund um ihren Geburtstag und ihre Thronbesteigung - bis jetzt.

Aufgrund ihrer Gesundheits- und Mobilitätsprobleme musste die Queen in jüngster Vergangenheit immer wieder Termine absagen. An der Militärparade "Trooping the Colour", die am 2. Juni den Auftakt zu den viertätigen Feierlichkeiten bilden sollte, wollte die Queen jedoch eigentlich teilnehmen.

Diese Royals vertreten die Queen

Seit dem 17. Jahrhundert findet die "Trooping the Colour"-Parade anlässlich des Geburtstags des jeweiligen Regenten statt. Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sunday Times" wird Queen Elizabeth II. erstmals seit ihrer Krönung nicht zu der Traditionsveranstaltung erscheinen. Dem Bericht zufolge erwägen Palastbeamte jedoch die Möglichkeit, dass Ihre Majestät nach der Zeremonie auf dem Balkon des Buckhingham Palace erscheint. Vielleicht wird sie sogar zwischendurch mit einer Kutsche anreisen, um die Truppen wenigstens kurz zu inspizieren.

Charles, Prinzessin Anne und Enkel William sollen stattdessen an der gesamten Veranstaltung teilnehmen und somit für die Queen einspringen. Charles rückt also einmal mehr in das royale Rampenlicht. Bereits zur Parlamentseröffnung Anfang Mai sprang er für seine Mutter ein.

Fast wie ein echter König: Prinz Charles eröffnete Anfang Mai erstmals anstelle seiner Mutter das britisches Parlament. Bildrechte: dpa

Seiner Rolle als künftiger König kommt Charles immer näher. Stellt sich die Frage: Geht es der Queen wirklich so schlecht? Oder möchte Elizabeth ihrem Volk als toughe und fitte Regentin in Erinnerung bleiben? Immerhin haderte bereits ihr 2021 verstorbener Ehemann Philip mit dem Altern und den damit einhergehenden nachlassenden Kräften.

Statt im Rollstuhl sah man den stolzen Prinzgemahl bis ins hohe Alter am Lenkrad. Nur ein Zugeständnis machte er: 2017 verabschiedete sich der Royal in den Ruhestand. Ein Luxus, den sich Elizabeth nicht leisten kann. Immerhin versprach sie ihrem Volk einst, dass sie ihr ganzes Leben lang - mag es kurz oder lang sein - dem Dienen widmen wolle.

Die Royal Windsor Horse Show ließ sich Queen Elizabeth im Mai nicht entgehen. Bildrechte: dpa

Nimmt Queen Elizabeth nur noch ausgewählte Termine wahr?

Während sich viele um die Gesundheit der 96-jährigen Queen sorgen und bereits das Ende einer Ära vermuten, sind sich andere sicher, dass es schlicht und ergreifend am Anlass liegt, weshalb Elizabeth ihren Auftritt sausen lässt. Ihre Teilnahme an anderen Events rund um die viertägigen Feierlichkeiten lässt sich die Königin nämlich offen. Und sogar für Anlässe, die noch weiter in der Zukunft liegen, hat die Queen bereits Planungen getroffen.

Queen tauscht Kutsche gegen Auto

So scheint eine Teilnahme am diesjährigen Royal-Ascot-Pferderennen ziemlich wahrscheinlich, immerhin liebt Elizabeth die Tiere. Ihre Pferdezucht ist legendär, außerdem saß die Regentin bis vor kurzem noch selbst auf dem hohen Ross. Auch auf der "Royal Windsor Horse Show" vor einigen Wochen machte sie einen fitten Eindruck.

Am Stock, aber glücklich: Im Mai besuchte Queen Elizabeth sichtlich gut gelaunt die "Royal Windsor Horse Show" und nahm vor Ort ihre eigenen Pferde unter die Lupe. Bildrechte: dpa

Mit einer Tradition muss sie jedoch brechen: Laut der "Daily Mail" berichtet eine anonyme Quelle, dass die Monarchin bei dem Pferderennen, das vom 14. bis 18. Juni 2022 stattfindet, erstmals nicht in einer offenen Kutsche, sondern in einem geschlossenen Auto anreisen wird. Die Insider-Quelle betont, dass die Queen sehr hofft, am Royal Ascot teilnehmen zu können.

