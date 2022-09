Schlangestehen? Für Briten angeblich kein Problem. Doch wer bis zum Sarg der Queen vordringen will, um von der gestorbenen Monarchin persönlich Abschied zu nehmen, benötigt neben Geduld auch Durchhaltewillen und eine gute Kondition.



Von Mittwochabend (18:00 Uhr MESZ) bis zum frühen Montagmorgen (07:30 Uhr MESZ) haben die Britinnen und Briten die Gelegenheit, der verstorbenen Königin in der Westminster Hall des Parlaments in London die letzte Ehre zu erweisen.

750.000 Besucher, Wartezeiten von bis zu 20 Stunden

"Bitte beachten Sie, dass die Warteschlange voraussichtlich sehr lang sein wird. Sie werden viele Stunden stehen müssen, möglicherweise sogar die ganze Nacht, und kaum die Möglichkeit haben, sich zu setzen, da die Schlange sich ständig bewegen wird", heißt es in den am Montag veröffentlichten Leitlinien der Regierung. "Bitte bedenken Sie dies, bevor Sie sich zur Teilnahme entschließen oder Kinder mitbringen."



Die Zeitung "The Times" geht von 750.000 Besuchern, einer Schlange von acht Kilometern und einer Wartezeit von 20 Stunden aus. Von Queen Mum hatten im Jahr 2002 etwa 200.000 Menschen am Sarg Abschied genommen.

Fast eine Million Menschen werden erwartet, die am Sarg der Queen Abschied nehmen möchten. Bildrechte: dpa

Strenge Regeln und Sicherheitskontrolle

Die Regierung rät den Menschen, sich warm und wetterfest anzuziehen und ausreichend Getränke und Essen mitzubringen. Auch ein tragbarer Akku fürs Handy wird empfohlen. Zelten, Grillen und Feuermachen sind verboten. Wer zur Toilette muss, bekommt ein Armbändchen und darf damit die Schlange kurz verlassen.

Vor der Westminster Hall müssen die Besucher einen "flughafenähnlichen Sicherheitskontrollpunkt" passieren. Vor dem Betreten des Gebäudes gibt es wieder ein Armband, das nach dem Verlassen abgegeben werden muss. Es sind nur kleine Taschen erlaubt, größere müssen bei einer Gepäckaufbewahrung abgegeben werden - ohne Garantie, dass dort genügend Platz ist.

Die ersten Royal-Fans sind bereits vor zwei Tagen eingetroffen. Bildrechte: dpa

Blumen und Plüschtiere müssen draußen bleiben