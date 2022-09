"Bitte beachten Sie, dass die Warteschlange voraussichtlich sehr lang sein wird. Sie werden viele Stunden stehen müssen, möglicherweise sogar die ganze Nacht, und kaum die Möglichkeit haben, sich zu setzen, da die Schlange sich ständig bewegen wird", heißt es in den am Montag veröffentlichten Leitlinien der Regierung. "Bitte bedenken Sie dies, bevor Sie sich zur Teilnahme entschließen oder Kinder mitbringen."



Schätzungen gehen von bis zu 2 Millionen Menschen aus! Von Queen Mum hatten im Jahr 2002 etwa 200.000 Menschen am Sarg Abschied genommen. Am Donnerstagmorgen erweiterte Westminster Hall die gleichzeitige Besucheranzahl. Nun dürfen vier statt nur zwei Reihen am Sarg vorbeigehen. Damit sollen möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, von ihrer Königin Abschied zu nehmen.