Schätzungen gehen von bis zu 2 Millionen Menschen aus! Von Queen Mum hatten im Jahr 2002 etwa 200.000 Menschen am Sarg Abschied genommen. Am Donnerstagmorgen erweiterte Westminster Hall die gleichzeitige Besucheranzahl. Nun dürfen vier statt nur zwei Reihen am Sarg vorbeigehen. Damit sollen möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, von ihrer Königin Abschied zu nehmen.