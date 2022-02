Die britische Königin Elizabeth II. ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie habe milde, erkältungsähnliche Symptome, teilte der Buckingham Palast am Sonntag (20. Februar) mit. Die 95-Jährige rechne damit, in der neuen Woche leichteren Aufgaben nachzukommen. Sie werde medizinisch betreut und befolge alle notwendigen Regularien, hieß es weiter.

Bereits am 10. Februar war bekannt geworden, dass Thronfolger Prinz Charles zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet wurde, nachdem er gemeinsam mit Ehefrau Camilla an einem Empfang im Britischen Museum teilgenommen hatte.



Nur zwei Tage vor dem Testergebnis hatte er sich mit seiner 95-jährigen Mutter auf Schloss Windsor getroffen. Die Königin soll zum Zeitpunkt seines positiven Testergebnisses jedoch noch noch keine Symptome gezeigt haben, hieß es damals aus dem Buckingham Palast. Dafür musste sich wenige wenige Tage später Herzogin Camilla aufgrund eines Positiv-Tests in Isolation begeben.