Kein "Oldie Award" trotz körperlicher Gebrechen: Queen Elizabeth sagt Preis und Reise ab

"Man ist so alt, wie man sich fühlt" - das findet auch Queen Elizabeth II. Mit dem Hinweis, die "relevanten Kriterien" nicht zu erfüllen, hat die Königin es abgelehnt, von der britischen Zeitschrift "The Oldie" zum "Oldie of the Year" gekürt zu werden. Stattdessen wurde die nicht ganz ernst gemeinte Auszeichnung der 90-jährigen US-französische Schauspielerin Leslie Caron verliehen.

Prinz Philip - Oldie of the Year 2011

Die jährliche Auszeichnung "Oldie of the Year" geht üblicherweise an Senioren, die in besonderer Weise zum Allgemeinwohl beigetragen haben. Zu früheren Gewinnern zählen u.a. der frühere Premier John Major, aber auch Nobelpreisträger sowie der im April gestorbene Ehemann der Queen, Prinz Philip.



Der hatte - im Gegensatz zu seiner Gattin - den Seniorenpreis im Jahr 2011 mit viel Humor entgegen genommen, obgleich er nicht persönlich zur Preisverleihung erschienen war. In seinem Dankesbrief schrieb er:

Es gibt nichts Besseres für die Moral, als daran erinnert zu werden, dass die Jahre immer schneller vergehen und dass Teile des alten Rahmens abzufallen beginnen. (...) Aber es ist schön, dass man sich überhaupt an mich erinnert. Prinz Philip

Königin Elizabeth II. mit Stock unterwegs

Trotz Spekulationen, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Philip im April kürzer treten würde, hat Elizabeth II. in letzter Zeit wieder eine Reihe öffentlicher Auftritte absolviert. Dabei zeigte sie sich zwar bestens gelaunt, zuletzt jedoch erstmals mit einem Stock als Gehhilfe.

In der vergangenen Woche wurde die britische Monarchin erstmals mit Stock gesichtet. Bildrechte: IMAGO / i Images

