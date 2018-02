Dennoch, der Queen hat's offenbar gefallen: "Vom Tweed von den Hebriden bis zur Spitze aus Nottingham ist unsere Mode-Industrie seit vielen Jahren bekannt für hervorragendes Handwerk und stellt weiterhin Weltklasse-Textilien in innovativem und praktischem Design her", sagte sie bei der Ehrung für Richard Quinn. Mit dem Award wolle sie der britischen Mode-Industrie ihre Anerkennung zollen. Er sei zugleich ein "Vermächtnis an all jene, die zur britischen Mode beigetragen haben".

Die Queen verleiht dem Designer Richard Quinn die Auszeichnung. Bildrechte: dpa