Vor einem Jahr starb Queen Elizabeth II. nach 70 Jahren auf dem britischen Thron. In dieser Zeit erreichte die Königin Ikonenstatus, Historiker bezeichnen ihre Regentschaft sogar als "zweites Elisabethanisches Zeitalter". Großbritannien will die Queen nun mit einem Denkmal ehren, dafür hat die Regierung extra ein Komitee ernannt. Die Pläne sollen 2026 zum 100. Geburtstag der Monarchin vorgestellt werden.

Queen Victoria hat eins, König Georg VI. und die Queen Mum : Ein Denkmal in London. Nach sieben Jahrzehnten auf dem Thon ist es selbsterklärend, dass auch Queen Elizabeth mit einem Monument geehrt werden soll. Aber wo? Bereits kurz nach dem Tod von Elizabeth II. wurden Stimmen laut, die ein Denkmal für die Monarchin forderten. Es wurden Vorschläge für den Standort gemacht, etwa auf einem bislang leeren Sockel am zentralen Londoner Platz Trafalgar Square. Doch so richtig ins Rollen kommt die Planung erst jetzt.

Der letzte Royal, der mit einer Statue geehrt wurde, war Lady Diana: Am 1. Juli 2021, dem Tag, an dem die Prinzessin der Herzen 60 Jahre alt geworden wäre, haben William und Harry das Denkmal ihrer Mutter im Garten des Kensington-Palastes enthüllt.



Die Bronze-Statue zeigt Diana mit zwei Kindern an ihrer Seite und setzt somit ihren humanitären Einsatz in Szene.



Spannend bleibt, wie die Queen dargestellt wird. Ikonisch, aber nahbar mit Hut und Corgi? Majestätisch im Königsgewand wie ihr Vater? Elegant in langer Robe wir ihre Mutter? Oder vielleicht sogar an der Seite ihres geliebten Prinz Philip?