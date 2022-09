Ganz Großbritannien ist in Sorge um seine Königin: Wie der Buckingham-Palast am Donnerstag bekannt gab, sind ihre Ärzte "besorgt" wegen des Gesundheitszustands von Queen Elizabeth II.. Die Mediziner hätten nach einer Untersuchung am Morgen empfohlen, dass die Monarchin "weiter unter ärztlicher Aufsicht bleibt".