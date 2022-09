Mehr als vier Milliarden Menschen sahen die Beerdigung der Queen entweder vor Ort in London, im Fernsehen oder im Internet. Nun bekommen Royalfans auch endlich die letzte Ruhestätte der Königin zu sehen: Nur wenige Tage vor der Wiedereröffnung von Schloss Windsor am 29. September ist erstmals ein Bild der Grabplatte von Elizabeth II. veröffentlicht worden.

Der Buckingham-Palast teilte am Samstag mit, dass es sich dabei um einen handgefertigten schwarzen belgischen Marmor handelt. Die Buchstaben und Zahlen aus Messing verkünden die Lebensdaten der Königin, ihrer Eltern, Königsgemahlin Elizabeth ("Queen Mum") und König George VI., sowie ihres Ehemanns Prinz Philip. In der Mitte sieht man das Wappen des Hosenbandordens, dem alle vier Royals angehörten.

In der St. George's Chapel in Windsor Castle haben einige der bedeutendsten Persönlichkeiten des britischen Adels ihre letzte Ruhestätte gefunden. Besonders die Grabstätten von Königin Elizabeth II. und ihrer engsten Familie werden künftig für Besucheranstürme sorgen. Ihr Familiengrab befindet sich in der erst 1969 fertiggestellten George VI. Memorial Chapel. Hier befindet sich auch die Urne ihrer jüngeren Schwester Margaret.