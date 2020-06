"Trooping the Colour" liest sich normalerweise so: 1.000 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker. Doch dieses Mal ist alles anders. Keine Militärparade vor dem Buckingham Palace. Kein Winken vom Balkon. Keine Menschenmassen. Statt der üblichen Militärparade in London gab es am Samstag (13. Juni) angesichts der Corona-Pandemie nur einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellmütze - unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. Die Nationalhymne "God save the Queen" wurde von einer kleinen Kapelle gespielt. Die Monarchin verfolgte das "Mini-Trooping" lächelnd von einem überdachten Podium im Innenhof des Schlosses aus.

Die Parade hat der Queen offenbar auch in abgespeckter Form gefallen. Bildrechte: imago images/i Images