Auf den Fotos, die von britischen Medien veröffentlicht wurden, ist die 95-jährige Queen allein in dem Fahrzeug, einem grünen Jaguar, zu sehen. Sie trägt eine Sonnenbrille und ein Kopftuch. Die Monarchin hatte sich nach Angaben des Buckingham-Palastes am 20. Oktober zu "vorsorglichen Untersuchungen" in ein Londoner Privatkrankenhaus begeben und dort eine Nacht verbracht. Dies und eine am Freitag verkündete zweiwöchige Ruhepause hatte weltweit Sorgen um den Gesundheitszustand der 95-Jährigen ausgelöst. Bildrechte: IMAGO / i Images

Ruhepause und nur leichte Aufgaben

Kurz nach ihrem Klinikaufenthalt hatte die Queen aber schon wieder offizielle Termine wahrgenommen. Am Freitag (29.10.) verkündete der Palast dann, dass sie auf Anraten ihrer Ärzte "mindestens zwei Wochen" lang eine Ruhepause einlegen und lediglich "leichte Aufgaben" wie Videoschalten wahrnehmen werde. So sagte sie ihre Teilnahme an der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow ab, wandte sich aber per Videobotschaft an die Teilnehmer. Queen Elizabeth II. wandte sich mit einer kraftvollen Rede an die Staatschefs auf der Klima-Konferenz. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Mahnender Queen-Finger in Richtung Staatschefs

In einem ungewöhnlich energischen Appell an die Staatenlenker sagte sie: "In den kommenden Tagen hat die Welt die Chance, eine sicherere und stabilere Zukunft für unsere Bevölkerung und den Planeten, von dem wir abhängig sind, zu schaffen." Sie selbst hoffe, dass die Konferenz einer jener Momente sein werde, bei der alle die Politik des Augenblicks hinter sich lassen und über sich hinauswachsen würden. Bildrechte: IMAGO / i Images

Das Alter macht sich offenbar bemerkbar

Die Ansprache war kraftvoll. Ohnehin ist Großbritanniens dienstälteste Monarchin für ihre robuste Gesundheit bekannt. Selbst nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip im April war sie nicht kürzer getreten. Kürzlich wurde die Queen jedoch zum ersten Mal seit Jahren mit einem Stock gesehen. Auch das Reiten soll die 95-Jährige inzwischen aufgegeben haben.