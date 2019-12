Twitter, Facebook & Co.? Für die britische Queen sind das keine böhmischen Dörfer. Auch mit 93 Jahren ist Elizabeth II. nach wie vor auf Achse - und daran möchte sie die Weltöffentlichkeit teilhaben lassen, auch via Social Media. Und genau dafür sucht die Queen jetzt einen neuen Chef.



"Es geht darum, nie stillzustehen und neue Wege zu finden, um die Präsenz der Queen in der Öffentlichkeit und auf der Weltbühne zu pflegen", heißt es in einer Anzeige, die der Königliche Haushalt auch im Berufsnetzwerk LinkedIn hochladen ließ.