Die Feierlichkeiten zu Ehren von Queen Elizabeth II. sind in vollem Gange, eine Nachricht aus dem Buckingham-Palast bereitet nun allerdings etwas Sorge. Am Freitag (03.06.) steht ein großer Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral auf dem Plan, um die Queen zu ehren. Es ist die wohl prestigeträchtigste Feier des Jubiläums. Ihre Teilnahme hat die Monarchin nun aber kurzfristig abgesagt. Die Begründung: Sie habe sich zum Auftakt der Feierlichkeiten am Donnerstag (02.06.) "unwohl gefühlt" und unter "einigen Beschwerden" gelitten.