Essen wie die Queen Königin Elizabeth II. - ein eigenes Kochbuch zum 70. Thronjubiläum

Schlemmen wie die Queen? Das mag sich so mancher wünschen - ohne zu wissen was die Queen wirklich gerne schlemmt. Licht ins kulinarische Dunkel bringt ein Kochbuch, dass das britische Königshaus anlässlich des Platinjubiläums von Königin Elizabeth II. veröffentlicht hat.

Darin enthalten sind nicht nur britische Rezepte, sondern 70 Speisen aus dem Commonwealth und dem Rest der Welt - von authentisch lokal bis very british. Die Rezepte haben britische Botschaftsmitarbeiter aus der ganzen Welt gesammelt: von spanischer Marmelade aus der Botschaft in Madrid bis hin zu grünem Fisch-Curry aus der Vertretung in Islamabad. Durch die Spezialitäten hätten sie das jeweilige Land besser kennengelernt, heißt es auf Instagram.