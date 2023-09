Am 8. September 2022 ging mit dem Tod der Queen eine Ära zu Ende. Iain Greenshields, Pfarrer der Church of Scotland und enger Vertrauter der Königin, weilte die letzten fünf Tage an ihrer Seite. In einem Interview verrät der Geistliche, was Queen Elizabeth in ihren letzten Stunden auf Erden bewegte.

Queen war "voller Freude"

Im Gespräch mit "ABC News" erinnert sich Iain Greenshields sichtlich bewegt an seine Zeit mit Königin Elizabeth. Er besuchte die Monarchin kurz vor ihrem Tod auf Balmoral - der Lieblingsresidenz der Queen. Ihre letzten Tage seien voller "Gespräche, Lachen und Freude" gewesen.

Sie war das Leben und die Seele von Balmoral. Sie erzählte mir sehr persönlich von ihrer Zeit dort, als sie noch ein Kind war, sie zählte die Namen ihrer Pferde aus der Vergangenheit auf, wusste noch Namen von vor 40 Jahren, Namen von Menschen und Orten. Sie war wirklich bemerkenswert. Iain Greenshields ABC News

Königin Elizabeth II.: Ihr Tod kam überraschend

Die Königin war für ihren schwarzen Humor bekannt. Und auch kurz vor ihrem Tod sei sie noch zu Scherzen aufgelegt gewesen, wie Iain Greenshields verrät: "Ich übernachtete in den Tower Rooms und sie sagte zu mir: 'Deine Königin schickt dich in den Tower!'"



Nie hätte er vermutet, dass die Königin bald sterben würde. "Sie war in so einer guten Form. [...] Es kam mir einfach absurd vor, dass die Frau, die so vital, so einnehmend war, plötzlich tot sein soll."

Die letzten Tage ihres irdischen Daseins verbrachte Queen Elizabeth II. auf ihrem geliebten Landsitz in Schottland. Bildrechte: IMAGO / Kay-Helge Hercher

Queen Elizabeth II.: "Ich bereue nichts."

Die Königin machte auf Iain Greenshields einen zufriedenen, ruhigen Eindruck - Elizabeth war mit sich im Reinen. "Sie hatte gerade ihr Platin-Jubiläum gefeiert und blickte auf ihre Regentschaft zurück", erinnert sich der Pfarrer. "Sie sagte, sie bereue nichts."

"No regrets": Am Ende ihres 96 Jahre langen Lebens bereute Queen Elizabeth II. nichts. Bildrechte: dpa

Elizabeth starb an ihrem Herzensort