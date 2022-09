Abschied von Schottland: Die Queen wird nach London überführt

Noch bis zum frühen Abend haben die Menschen in Edinburgh die Möglichkeit, am Sarg von Königin Elizabeth II. Abschied zu nehmen. Gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit wird die Queen Schottland für immer verlassen - in einem Flugzeug der Royal Airforce.



Begleitet wird die gestorbene Monarchin von ihrer Tochter Anne. Ziel der Reise ist die britische Hauptstadt. Dort wird der Leichnam der Königin zunächst in den Buckingham Palast gebracht und über Nacht im Bow Room aufgebahrt.

König Charles II. und Queen Consort Camilla in Nordirland

Der frischgebackene König Charles III. und Königsgemahlin Camilla sind bereits am Vormittag aus Schottland abgereist. Ihr Ziel: Nordirland, wo sie mit Jubel und Salutschüssen begrüßt werden. Vor der königlichen Residenz Hillsborough besichtigten sie die zahlreichen abgelegten Blumensträuße zu Ehren der verstorbenen Queen und schütteln die Hände zahlreicher Royal-Fans.



Geplant sind außerdem ein Treffen mit dem britischen Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris und Vertretern der politischen Parteien sowie der Besuch eines Gottesdienstes in Belfast.

Empfang mit Jubel und Salutschüssen für King Charles III. und Queen Consort Camilla in Nordirland. Bildrechte: dpa

Schlangestehen für den Abschied von der Queen

In London beginnt derweil das große Schlangestehen vor der Westminster Hall. Den Moment, wenn der Sarg der verstorbenen Queen vom Buckingham Palast in die Westminster Hall gebracht wird, wollen viele Menschen nicht verpassen. Ebenso wenig die Möglichkeit, sich am Sarg der Queen zu verabschieden.



Waschechte Royal-Fans haben sich dafür bereits vor Tagen vor der Westminster Hall häuslich eingerichtet. Mehr als dreißig Stunden Wartezeit liegen noch vor ihnen. Ganze vier Tage soll der königliche Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt bleiben. Die Zeitung "The Times" geht von 750.000 Besuchern aus, die Elizabeth II. ihren Respekt erweisen wollen.

Die ersten Fans warten seit zwei Tagen darauf, sich von Königin Elizabeth II. in der Westminster Hall zu verabschieden. Bildrechte: dpa

Königsgarde probt für Sarg-Prozession

Den Transport des königlichen Sargs vom Buckingham Palast zur Westminster Hall ist Aufgabe der Königsgarde. Bis in die späten Abendstunden haben die Queens Guards am Montag dafür geprobt. Hinter der toten Queen herlaufen sollen am Mittwoch der neue König Charles III. und andere Mitglieder der Royal Family.

Nächtliche Proben der Königsgarde für die Prozession des königlichen Sargs vom Buckingham Palast zur Westminster Hall. Bildrechte: dpa

Kritik nach Festnahme von Monarchie-Gegnern: Meinungsfreiheit in Gefahr?

Nach dem Tod der Queen hatte so mancher Monarchiegegener seine Chance gewittert. Denn im Gegensatz zu Königin Elizabeth II. gilt der neue König Charles III. als deutlich angreifbarer. Doch ein Demonstrationsrecht gegen die königliche Familie - das scheint es für einige britische Polizisten nicht zu geben.



In Edinburgh sei eine Demonstrantin mit einem "Monarchie abschaffen"-Schild vorübergehend festgenommen worden, in London habe man eine Frau mit einem "Not my King"-Schild vom Parlamentsgebäude weggeführt, berichtet die Presse.

Die Polizei vertreibt vor dem Parlament vor der Ankunft von König Charles III. eine Monarchie-Gegnerin. Bildrechte: dpa