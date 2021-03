Nach TV-Interview Britische Königsfamilie will Rassismus-Vorwürfe sehr ernst nehmen

Am Montag hat sich das britische Königshaus noch in Schweigen gehüllt. Zwar soll es laut der englischen "Times" zu einem Treffen zwischen Königin Elizabeth II. und den Prinzen Charles und William gekommen sein, doch die Queen habe es abgelehnt, noch am selben Tag eine Stellungsnahme abzusegnen. Sie habe sich mehr Zeit zum Nachdenken über eine Reaktion auf das Interview erbeten.