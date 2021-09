Sobald die englische Königin stirbt, setzt sich eine minutiös geplante Maschinerie in Gang. Der Code dieser gut durchdachten Operation lautet "London Bridge". Das Protokoll für den Tod von Prinz Philip im April hieß "Forth Bridge".

Bekannt ist der Code für den Tod der Königin seit 2017. Doch nun wurde der Onlineseite "Politico" der konkrete und komplette Ablauf zugespielt. Demnach sind die zehn Tage nach dem Tod der Queen akribisch geplant.

Der Tag, an dem Elizabeth II. stirbt, heißt "D-Day". Der Privatsekretär der Queen informiert als erstes den Premierminister. Es fällt das Codewort "London Bridge is down" (=London Bridge ist eingestürzt). Dann läuft eine "Anrufkaskade" an.

Sobald die Regierung informiert ist, meldet die britische Nachrichtenagentur PA den Tod der Queen in einer Blitzmeldung. Das Königshaus veröffentlicht eine offizielle Mitteilung.

Innerhalb von zehn Minuten sollen an allen öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf halbmast gesenkt werden. Nach Salutschüssen und einer nationalen Schweigeminute wird sich der Premierminister zur Audienz mit dem neuen König treffen.

Salutschüsse werden zum Gedenken an die verstorbene Köngin durch London hallen. Bildrechte: dpa

Derzeit steht der 72 Jahre alte Charles als der älteste Sohn der Queen in der Thronfolge an erster Stelle. Er hält um 18 Uhr Ortszeit als neues Staatsoberhaupt eine Ansprache an sein Volk. In der Londoner St. Paul's Kathedrale findet ein Gedenkgottesdienst statt.

Auch an die Sozialen Netzwerke wurde gedacht. Offizielle Regierungsseiten tragen ein schwarzes Banner, auf der Webseite der Royal Family erscheint eine Traueranzeige auf schwarzem Hintergrund - vermutlich ähnlich wie beim Tod von Prinz Philip.

Bis zur Beerdigung der Königin, die 10 Tage nach ihrem Tod stattfinden soll, werden die Regierungsgeschäfte ruhen.

Erst am Tag nach dem Tod der Königin wird der neue König offiziell proklamiert – und zwar um 10 Uhr morgens im St. James' Palast.

Um 15.30 Uhr findet eine Audienz des Premierministers und des Kabinetts mit dem neuen König statt. "Spring Tide" (= Springflut) ist übrigens der Name für Charles' Inthronsierung. Charles, der älteste Sohn der englischen Königin, wird ihr voraussichtlich auf den Thron folgen. Bildrechte: dpa

Am zweiten Tag nach dem Tod der Queen wird ihr Sarg in den Buckingham Palast nach London gebracht. Derzeit hält sie sich privat auf Schloss Windsor nahe der Hauptstadt auf.

Sollte Elizabeth woanders sterben, also z.B. auf Schloss Balmoral oder Schloss Sandringham oder gar im Ausland, wird der Sarg per Zug oder per Flugzeug zurück transportiert und in Empfang genommen.

Charles begibt sich auf eine Reise durch das Vereinigte Königreich, zuerst nach Schottland. Danach folgen Nordirland und am D-Day 7 Wales.

Gleichzeitig findet in London eine Probe der Operation "Lion" (= Löwe) statt - der Prozession des königlichen Sargs vom Buckingham Palast zum Westminster Palast, dem Regierungssitz.

Der Sarg der verstorbenen Königin wird in einer Prozession durch London zum Westminster Palast überführt, mit anschließendem Gottesdienst. In Westminster Palace wird die verstobene Königin aufgebahrt. Bildrechte: imago images/Jose Peral

Die Königin wird drei Tage lang im Westminster Palast aufgebahrt. Diese Operation heißt "Feather" (= Feder). 23 Stunden am Tag können sich Trauernde von ihr verabschieden. VIPS erhalten Zeittickets, um nicht in der Schlange warten zu müssen.

Der Ablauf des Statsbegräbnisses wird geprobt. Charles besucht Wales.

Der Staatsakt für die verstorbene Queen findet in Westminster Abbey statt. Um die Mittagszeit werden landesweit zwei Schweigeminuten eingelegt.

Dieser Tag ist nationaler Feiertag und "Tag des Trauerns". Sollte das Begräbnis auf einen Wochentag fallen, obliegt es dem Arbeitgeber, seinen Angestellten frei zu geben. Auch Prinz Philip liegt in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor begraben. Bildrechte: dpa