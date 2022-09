70 Jahre war Queen Elizabeth II. im Amt und hat, wie Sohn und Neu-König Charles III. gesagt hat, "ein Beispiel selbstlosen Pflichtbewusstseins" abgegeben.

Ihr Dienst am Land wurde der Monarchin entsprechend vergütet: Elizabeth II. hinterlässt ihren Kindern und Enkeln nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins "Forbes" rund 410 Millionen Euro. Insgesamt wird das Vermögen der gesamten Monarchie sogar auf 28 Milliarden Euro geschätzt. Allerdings gehören diese Milliarden nicht komplett dem britischen Königshaus.

Die Privatschatulle der Queen: So reich war Elizabeth II.

Allein im letzten Jahrzehnt soll sich das Vermögen der Queen durch Erbschaften um 100 Millionen Euro erhöht haben. So erbte die Königin von ihrem Gatten Prinz Philip rund 14 Millionen Euro, von ihrer 2002 verstorbenen Mutter sogar mehr als 90 Millionen. Und auch an der Börse war die Queen laut "Forbes" aktiv: Der Wert ihrer Anteile an britischen Firmen wird auf rund 100 Millionen Euro geschätzt.

Da kommt ganz schön was zusammen, dabei wurde hierzu noch nicht einmal das Einkommen aus dem "Crown Estate" addiert. So wird der Besitz der Krone bezeichnet, auf den der Monarch aber keinen direkten Zugriff hat. Außerdem wären da noch Schmucksammlungen, Gestüte und Prachtbauten wie der Buckingham Palast, Schloss Windsor, Schloss Sandringham oder Schloss Balmoral.

Ganz schön schwer, den Überblick zu behalten, oder? Keine Sorge, wir geben Nachhilfe in Sachen royale Finanzen.

Das Vermögen der Royals: Der "Crown Estate" und "Sovereign Grant"

"Crown Estate" – zu Deutsch: Kronbesitz – ist eine milliardenschwere Immobilienholding mit Sitz in London. Das Unternehmen verwaltet den Immobilien- und Landbesitz der Königsfamilie. Unter anderem besitzt die Gesellschaft die berühmte Pferderennbahn Ascot oder große Teile der Einkaufsmeile Regent Street. Allein 2020 kam die Gesellschaft auf einen Gewinn von 420 Millionen Euro. Die royale Familie erhielt davon etwa 100 Millionen Euro, die für offizielle Geschäfte verwendet werden.

Zahlreiche Immobilien auf der Regent Street sind im Besitz der königlichen Familie. Bildrechte: dpa

Der "Crown Estate" überweist den Gewinn an die britische Regierung, welche ein Viertel davon zwei Jahre später als Apanage oder sogenannte "Sovereign Grant" an das Königshaus ausschüttet.

Das Vermögen der Queen: Wer erbt was?

Eins vorab: Man wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erst in einem Jahrhundert erfahren, was im Testament der Queen steht. Selbst der letzte Wille von Prinz Philip wird für die nächsten 90 Jahre geheim gehalten und bleibt mit den Testamenten von mehr als 30 anderen Royals in einem Tresor versiegelt.

Doch eines ist klar: König Charles III. wird den Großteil des 410-Millionen-Euro-Vermögens der Queen erben. Und auch andere Details aus dem Testament sind bereits durchgesickert.

Windsor, Balmoral oder Buckingham: Welcher Royal bezieht welches Schloss?

So will die britische "Sun" wissen, dass Charles und Camilla nach dem Tod der Queen von Clarence House in den Buckingham Palast umziehen werden. Den beiden Royals stünde als amtierendes Königspaar eigentlich auch Schloss Windsor zu, doch laut der "Sun" hinterlassen sie es Prinz William und seiner Familie. Harry und Meghan sollen Frogmore Cottage vermacht bekommen. Dort lebte das Paar bis zu seinem royalen Rücktritt.

Unklar ist, was mit Schloss Balmoral, der Lieblingsresidenz der Queen, passieren wird. Royal-Expertin Angela Levin hält es nach Angaben der "New York Post" für wahrscheinlich, dass das Anwesen in ein Museum umgewandelt werden wird. Denn weder Charles noch William haben je ihre "Liebe gegenüber dem Schloss kundgetan".

Was passiert mit den Juwelen der Queen?

Mehrere Hundert Millionen Euro soll allein die Schmucksammlung der Queen wert sein. Royal-Experte Josh Rom vermutet gegenüber der "New York Post", dass die privaten Schmuckstücke unter den engsten Angehörigen der Queen aufgeteilt werden. Sicher wird auch Herzogin Kate einige Juwelen erhalten. Schon zu Lebzeiten lieh die Queen ihr regelmäßig Schmuckstücke für öffentliche Auftritte.

Herzogin Kate trug während ihrer diesjährigen Jamaika-Reise immer wieder Schmuckstücke der Queen. Bildrechte: dpa

Geht Prinz Andrew leer aus?