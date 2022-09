Der russische Präsident Wladimir Putin schrieb nach Angaben des Kremls am Donnerstagabend in einem Beileidstelegramm an den neuen König Charles III. Putin bat den Nachfolger, seine Anteilnahme der königlichen Familie und der Bevölkerung Großbritanniens zu übermitteln. Die Queen hatte den Kremlchef 2003 in London im Buckingham-Palast empfangen, wobei Putin sie unhöflicherweise warten ließ.

Auf den Tod von Queen Elizabeth II. haben auch zahlreiche Hollywoodstars, Musiker und Sportler online ihr Beileid bekundet. Die Promis berichten dabei von gemeinsamen Treffen und Anekdoten.

Sir Elton John und die Queen im Juni 2012 in London. Bildrechte: dpa

Der britische Musiker Elton John ist eng mit der Königsfamilie verbunden. Im Jahr 1995 wurde er von Königin Elisabeth II. als Commander (CBE) in den Order of the British Empire aufgenommen und somit offiziell zum Ritter geschlagen. Zum Tod der Queen schrieb er nun auf seinem Instagram-Account , er sei "gemeinsam mit dem Rest des Landes tief traurig". Sie habe das Land mit Anmut, Anstand und Wärme geführt. "Queen Elizabeth war von Kindheit an bis heute ein großer Teil meines Lebens und ich werde sie sehr vermissen."