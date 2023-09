Noch weilt König Charles in Balmoral, doch das Ende seiner Sommerfrische naht - und es wird emotional, denn: Am 8. September jährt sich der Todestag seiner Mutter Queen Elizabeth II. zum ersten Mal. Was hat die Royal Family geplant?

Queen Elizabeth II. schloss am 8. September für immer die Augen. Was ist zum ersten Todestag geplant? Bildrechte: dpa

König Charles III.: Kein öffentlicher Auftritt

Überraschend: Einen öffentlichen Auftritt von König Charles soll es an diesem Tag offenbar nicht geben. Der britische "Mirror" will wissen, dass er den Todestag seiner Mutter "ruhig und privat" auf Schloss Balmoral verbringen möchte – dem Ort, an dem die Königin am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstarb.



Damit folgt Charles dem Vorbild seiner verstorbenen Mutter: Auch die Queen verbrachte den ersten Todestag ihres Vaters in stillem Gedenken. König Georg VI. starb mit nur 56 Jahren nach langer Krebserkrankung.



Balmoral ist seit jeher ein ganz besonderer Ort für die britische Krone: Hier verbringt die Royal Family traditionell ihren Sommerurlaub. Balmoral, mit seinem 20 000 Hektar großen Park, galt als die Lieblingsresidenz der Queen.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip liebten Balmoral. Bildrechte: dpa

Das planen William und Kate am 8. September

Doch nicht die ganze Royal Family wird sich am Todestag der Queen zurückziehen: Laut "Mirror" werden es Prinz William und Prinzessin Kate sein, die der Monarchin öffentlich gedenken.



Das Kronprinzenpaar wird am 8. September die St. David's Cathedral in Wales besichtigen. Eine Rede des Thronfolgers sei zwar nicht geplant, William soll am Todestag der Queen dennoch mit einigen Worten an seine Großmutter erinnern – ob zum Beispiel durch einen Social-Media-Post oder durch ein paar Worte an anwesende Presseleute ist noch nicht klar.



Queen Elizabeth II. besuchte selbst viermal die St. David's Cathedral, die in der kleinsten Stadt Großbritanniens liegt.

William und Kate halten die Flagge hoch und übernehmen öffentliche Termine zum Todestag der Queen. Bildrechte: IMAGO/i Images

Wird Prinz Harry nach Großbritannien reisen?

Am 7. September - dem Vorabend des ersten Todestages der Queen - wird Prinz Harry in Großbritannien erwartet. Dort nimmt er in London an den "WellChild Awards" teil, bevor es zwei Tage später weiter nach Deutschland geht. Dort finden vom 9. bis zum 16. September die "Invictus Games" statt.

Im September verbringt Harry einige Wochen in Europa. Dennoch wird er sich wahrscheinlich nicht mit Charles treffen. Bildrechte: dpa