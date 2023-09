Es sind nur 28 Sekunden, aber die haben es in sich: Am ersten Todestag von Queen Elizabeth II. hat ihr Sohn Charles auf dem Netzwerk X ein kleines Video veröffentlicht, das vielen Fans der Royals sicherlich aus dem Herzen spricht.



Gezeigt wird ein seltenes Foto der jungen Queen aus den 60er-Jahren. Stolz, würdevoll und schön - so wie sie Charles III. in Erinnerung haben will. Zu hören in dem Video ist König Charles III. höchstpersönlich.