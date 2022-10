Altersschwäche ist die offizielle Todesursache der britischen Queen Elizabeth II. Das geht aus dem Totenschein der Monarchin hervor, die am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben war. Ein Auszug des Scheins wurde am Donnerstag (29.09.), drei Wochen nach dem Ableben der Queen, vom schottischen Nationalarchiv veröffentlicht .

Ein Auszug des Totenscheins von Queen Elizabeth II. Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | National Records Of Scotland

Die Queen war am 19. September mit einem Staatsbegräbnis von historischem Ausmaß in der St. Georges Chapel von Schloss Windsor beigesetzt worden. Das Schloss und die Kirche, in der sie beigesetzt wurde, sind seit Donnerstag (29.09.) wieder geöffnet. Besucher können dort nun den neuen Grabstein für die Queen, ihren Mann Prinz Philip und ihre Eltern besichtigen.