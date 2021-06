G7-Gipfel in Cornwall Königin Elizabeth II. schneidet Torte mit Schwert an

Treffen sich die wichtigsten Staatsoberhäupter der Welt zum G7-Gipfel in Cornwall, ist auch die britische Königsfamilie Gastgeber. Am Freitagabend (11. Juni) kamen die Staats- und Regierungschefs mit Queen Elizabeth II., ihrem Sohn Prinz Charles und seiner Gattin Herzogin Camilla zu einem Empfang im Ökopark Eden Project zusammen, einem botanischen Garten gut 50 Kilometer entfernt vom Gipfelhotel in Carbis Bay. Auch Prinz William und seine Frau Herzogin Kate nahmen an dem Termin teil.