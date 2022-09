In dem Moment als Königin Elizabeth II. starb, setzte sich eine minutiös geplante Maschinerie in Gang. Der Code lautete "London Bridge is down". Das Protokoll für den Tod von Prinz Philip im April hieß "Forth Bridge".

Der Tag, an dem Elizabeth II. starb, wäre eigentlich der sogenannte "D-Day" gewesen. Doch da der Tod der Queen erst am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde, gilt nun der Freitag (9. September) nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA als D-Day, um die komplexe Planung zu erleichtern.



Hier die voraussichtlich nächsten Schritten, die sich gegebenenfalls noch ändern können. Den endgültigen Plan wird der Palast noch veröffentlichen.



Noch am Donnerstag (Tag 0) informierte der Privatsekretär der Queen als erstes die Premierministerin. Es fiel das Codewort "London Bridge is down" (= London Bridge ist eingestürzt). Danach lief eine "Anrufkaskade" an.

Sobald die Regierung informiert war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA den Tod der Queen in einer Blitzmeldung. Das Königshaus veröffentlichte eine offizielle Mitteilung.

Innerhalb von zehn Minuten wurden an allen öffentlichen Gebäuden die Fahnen auf halbmast gesenkt.

Salutschüsse werden zum Gedenken an die verstorbene Königin durch London hallen. So wie hier nach dem Tod von Prinz Philip. (Archiv) Bildrechte: dpa

Kronprinz Charles wird König Charles III.

Der 73 Jahre alte Charles erbt als ältester Sohn den Thron. Wie das Königshaus noch am Donnerstagabend meldete, nennt er sich Charles III.



Der neue König würdigte die Queen in einer Erklärung als "geschätzte Herrscherin und vielgeliebte Mutter". Ihr Tod sei für ihn "und alle Mitglieder (s)einer Familie ein Augenblick großer Trauer". Er wisse, dass ihr Verlust Menschen im ganzen Land, dem Commonwealth und in der ganzen Welt schmerze.

Auch an die Sozialen Netzwerke wurde gedacht. Offizielle Regierungsseiten tragen jetzt ein schwarzes Banner, auf der Webseite der Royal Family erschien eine Traueranzeige auf schwarzem Hintergrund - ähnlich wie beim Tod von Prinz Philip.

Bis zur Beerdigung der Königin, die zehn Tage nach ihrem Tod stattfinden soll, werden die Regierungsgeschäfte ruhen.

Freitag, 9. September: Einen Tag nach dem Tod von Königin Elizabeth II.

Am Freitag (9. September) kehrten der neue König Charles III. und seine Frau Camilla von Balmoral nach London zurück. Dort fand ein erstes Treffen des Königs mit der neuen Premierministerin Liz Truss statt. Alle parlamentarischen Arbeiten werden für zehn Tage ausgesetzt.



Der König hielt erstmals eine Fernsehansprache an die Nation. Zudem fand ein Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London statt, an dem auch die Premierministerin teilnahm.

Am Samstag (10. September) wurde der neue König offiziell proklamiert - und zwar um 10 Uhr morgens im St. James' Palast.

Um 15:30 Uhr fand eine Audienz des Premierministers und des Kabinetts mit dem neuen König statt. "Spring Tide" (= Springflut) ist übrigens der Name für Charles' Inthronsierung. Charles, Prinz von Wales, ist neuer König von England. Bildrechte: dpa

Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Königin wird von Schloss Balmoral nach Schloss Holyroodhouse in Edinburgh gebracht, die offizielle Residenz der britischen Monarchen in Schottland. Entlang der 290 Kilometer langen Strecke werden verschiedene Punkte eingerichtet, von denen aus die Bevölkerung ein Blick auf den Konvoi mit dem Sarg der Königin werfen kann. Allerdings wurde darum gebeten, keine Blumen zu werfen.



König Charles III. empfängt am Nachmittag Vertreter der Commonwealth-Staaten im Buckingham-Palast.

In einer Prozession geleitet der neue König Charles III. den Sarg seiner Mutter vom Holyrood Palace zur St. Giles-Kathedrale. Dort nehmen er, seine Frau Camilla und andere Royals an einem Dankgottesdienst teil. Anschließend haben Schottinnen und Schotten die Möglichkeit, am Sarg in der Kirche von der Queen Abschied zu nehmen.

Dienstag, 13. September: Der Sarg kommt nach London

Der Sarg der Königin wird am Nachmittag von Edinburgh nach London geflogen und in den Buckingham-Palast gebracht.



König Charles und Königin Camilla reisen nach Nordirland. Charles trifft dort unter anderem Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris.

In Westminster Palace wird die verstorbene Königin aufgebahrt. Bildrechte: imago images/Jose Peral

Der Sarg mit dem Leichnam der Königin wird auf einem von Pferden gezogenem Fuhrwerk vom Buckingham-Palast ins Parlament gebracht, gefolgt von König Charles III. und anderen Mitgliedern der Königsfamilie. Der Leichenzug führt die Prachtstraße "The Mall" hinab über den Exerzierplatz Horse Guards Parade und die Straßen White Hall und Parliament Street zum Parlament. In Westminster Hall wird er vier Tage lang auf einem mit purpurfarbenem Stoff bedeckten Katafalk aufgebahrt.

Der Sarg mit dem Leichnam der Königin ist in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des Parlaments, 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Erwartet wird, dass Hunderttausende kommen, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.

11.00 Uhr Ortszeit: Staatliche Trauerfeier in der Westminister Abbey mit Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt. Das ganze Land verharrt für zwei Minuten in Schweigen. Auch Prinz Philip liegt in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor begraben. Bildrechte: dpa