Die 96 Jahre alte Monarchin erschien in einem Mantel in hellem Taubenblau mit weißen Verzierungen und passendem Hut, um sich die Parade anzuschauen. Zehntausende Menschen rund um den Buckingham-Palast jubelten ihr bei strahlendem Sonnenschein zu. Auf den Palast-Balkon begleitet wurde die Queen von ihrem Cousin Prinz Edward, dem Herzog von Kent. Die Queen stützte sich während ihres Auftritts auf einen Gehstock. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, den Balkon später noch einmal zu betreten. Dieses Mal in Begleitung von Thronfolger Prinz Charles und Ehefrau Herzogin Camilla sowie ihrem Enkel Prinz William samt Familie.

Auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigt sich die Queen in einem Mantel in hellem Taubenblau mit weißen Verzierungen und passendem Hut.

Auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigt sich die Queen in einem Mantel in hellem Taubenblau mit weißen Verzierungen und passendem Hut.

Auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigt sich die Queen in einem Mantel in hellem Taubenblau mit weißen Verzierungen und passendem Hut. Bildrechte: IMAGO/i Images

Gesundheitliche Probleme der Queen in den vergangenen Monaten hatten im Vorfeld Befürchtungen aufkommen lassen, sie könne nicht an der Parade zum Auftakt der viertägigen Feierlichkeiten zu ihrem Platin-Jubiläum teilnehmen. Auch BRISANT hatte darüber berichtet.



Erst am Abend zuvor hatte der Palast den Termin bestätigt. Zahlreiche Menschen aus dem In- und Ausland waren bereits seit Mittwoch zu der zum Buckingham-Palast führenden, festlich geschmückten Prachtstraße "The Mall" geströmt, um die Königin zu sehen. Die Parade auf dem Exerzierplatz hat in diesem Jahr Prinz Charles im Namen seiner Mutter abgenommen.