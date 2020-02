Das Label „Sussex Royal“, mit dem sich Harry und Meghan ein Leben abseits der königlichen Verpflichtungen aufbauen wollten, darf das Paar offenbar nicht mehr betreiben. Mehreren britischen Medien zufolge soll Queen Elizabeth II. ihrem Enkel und seiner Frau die Nutzung des Wortes „Royal“ (übersetzt „königlich“) für Marketingzwecke verboten haben. Die beiden seien mit ihrem Verzicht auf ihre Titel nicht mehr Teil der Monarchie, heißt es. Dumm nur, dass gerade dieses Wort zu Harrys und Meghans Label „Sussex Royal“ gehört. Auch ihre eigene Charity-Organisation "Sussex Royal, the Foundation of the Duke and Duchess of Sussex" hat das Wort inne. Alleine Logos und Webseiten zu ändern, dürfte das Paar zehntausende Pfund kosten.