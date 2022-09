Sechs Tage nach ihrem Tod im schottischen Balmoral verließ die verstorbene Königin Elizabeth II. zum letzten Mal Buckingham Palace. In einer feierlichen Prozession wurde ihr Leichnam am Mittwochnachmittag nach Westminster Hall, dem ursprünglichen Königspalast und nunmehr Parlamentssitz, gebracht.

Hatte es in der Nacht noch stark geregnet, hatte Petrus ein Einsehen und ließ die Sonne über London scheinen. Der engste Kreis der Royal Family führte den Trauerzug an.

Pünktlich um 14:22 Uhr Ortszeit setzte sich der Zug in Bewegung. Der Eichensarg - eingehüllt in die königliche Standarte - wurde von sieben Pferden gezogen, geleitet von Soldaten in Gardeuniform. Auf einem violetten Kissen lag die Krone, die die Königin traditionell zur Parlamentseröffnung trug. Geschmückt war der Sarg mit einem Blumenkranz aus weißen Rosen, weißen Dahlien, Kiefer aus Balmoral und Lavendel aus Windsor.