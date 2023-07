Es ist nicht einfach, ein Royal zu sein - schon gar nicht heutzutage. Dafür muss man aktuell nur nach Großbritannien schauen. Billig ist ein Leben für die Krone allerdings auch nicht. Die Fashion-Webseite "UFO No More" macht es sich seit 2017 jährlich zur Aufgabe, die Modeausgaben der Royal-Ladys zu dokumentieren. Dafür wird bei öffentlichen Terminen genau analysiert, welche Kleidungsstücke getragen werden. Sprich: Outfits, bei denen kein Designer ausgemacht werden kann, werden geschätzt. Die Fashion-Budgets der gekrönten Häupter gehen dabei weit auseinander.

Spitzenreiterin der Liste ist Fürstin Charlène von Monaco. Laut "UFO No More" gibt sie im Jahr gut und gerne 739.541,52 € für ihre royale Garderobe aus. Verblüffend: Wie die Fashion-Website ausgerechnet hat, soll sie dafür “nur” 105 neue Kleidungsstücke gekauft haben. Außerdem nimmt die Fürstin nach einer längeren Auszeit am Hof erst wieder seit April 2022 an öffentlichen Terminen teil.