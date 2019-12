Für die Queen scheint Weihnachten in diesem Jahr etwas stiller zu werden als sonst, denn ihr Lieblingsenkel Harry und seine Frau Meghan haben sich mit ihrem Mini-Royal Archie auf die andere Seite des Atlantiks aufgemacht und sollen dort gemeinsam mit Meghans Mutter Doria das Weihnachtsfest feiern. Ungewiss ist auch, ob Prinz Philipp noch vor Weihnachten aus dem Krankenhaus entlassen wird. Der Ehemann der Queen war am Freitag vorsorglich eingeliefert worden. Zuvor befand er sich auf dem Landsitz in Sandringham, wo die britische Königin und ihre Familie traditionell Weihnachten verbringen.

Bildrechte: Chris Jackson/Press Association Images/dpa