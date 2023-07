Auch die Royals gönnen sich im Sommer eine Auszeit. Doch wo residieren eigentlich Prinz William, Kronprinz Haakon, König Willem-Alexander und Co.? BRISANT kennt die Liebelings-Reiseziele der Blaublüter.

Mallorca: Die Lieblingsinsel der spanischen Royals

Nicht nur die deutschen Touristen zieht es immer wieder nach Mallorca. Auch die spanische Königsfamilie bleibt der Baleareninsel treu.



König Felipe und Königin Letizia urlauben traditionell mit ihren Töchtern Leonor und Sofia auf Mallorca. Ihre mallorquinische Sommerresidenz ist der Marivent-Palast, ganz in der Nähe von Palmas Hafen. Dort lädt die Königsfamilie auch immer wieder Medienvertreter zum jährlichen Sommer-Shooting ein.



Ein paar Vorzüge des 500 Quadratmeter großen Marivent-Palasts: Acht Suiten mit genau so vielen Bädern, mehrere Wohnzimmer, ein Empfangssaal, eine Großküche sowie Vorrats- und Abstellkammern, Angestellten-Apartment, drei Schwimmbäder, zwei Gartenwohnhäuschen sowie ein knapp 30.0000 Quadratmeter großer mediterraner Park.

Gediegen: Der Marivent-Palast in Palma de Mallorca. Bildrechte: dpa

Seit 1973 stellt die Landesregierung den Palast dem spanischen Königshaus als Ferien-Domizil zur Verfügung - kostenlos, versteht sich. Für den Unterhalt des Wohnhauses sowie der Außenanlage kommt die balearische Landesregierung auf.

Schon Juan Carlos und Sofia urlaubten mit ihren Kindern auf Mallorca. Bildrechte: dpa

Ein Sommer in Schweden: Ferien in Bullerbü-Idylle

Heimaturlaub ist bei den europäischen Royals in aller Munde. Auch die Schweden verbringen ihren Sommer am liebsten im eigenen Land. Genauer: auf der Ostsee-Insel Öland.



Schloss Solliden dient der gesamten Bernadotte-Familie als Treffpunkt während der Ferienzeit. Spätestens am 14. Juli reisen alle nach Öland, denn dort feiert Kronprinzessin Victoria traditionell ihren Geburtstag.



Schaut man sich Schloss Solliden genauer an, fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie die Kinder von Victoria, Madeleine und Carl-Philip durch den 80 Hektar großen Schlosspark toben.

Sommerferien in Skandinavien: Schloss Solliden auf Öland. Bildrechte: dpa

"Leinen los!" in Dänemark

Kronprinzessin Mary und Kronprinz Frederik verbringen im Sommer gerne ein paar Tage auf der königlichen Yacht Dannebrog. Die 1932 gebaute Luxusyacht ist 78 Meter lang - hier ist also genug Platz für die sechsköpfige Familie und die Crew. Das Schiff war einst ein Geschenk des dänischen Volkes an das Königspaar Christian und Alexandra.



2019, im Sommer vor Corona, schipperten die Dänen verschiedene Orte in ihrer Heimat an. Das Kronprinzenpaar wollte so sichergehen, dass ihr Nachwuchs viel über Land und Leute lernt.

Auf in die Ferien! Mary und ihr älteste Sohn Christian gehen an Bord. Bildrechte: dpa

Haakon und Mette-Marit stechen mit der "Norge" in See!