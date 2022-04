Diesen Schätzungen zufolge macht Großherzog Henri von Luxemburg in Sachen Finanzen das Rennen. Sein Privatvermögen soll Berichten zufolge bei rund 3,3 Milliarden Euro liegen. Ihm dicht auf den Fersen ist ein weiterer Royal, über den man hierzulande nur selten in der Presse stolpert. Liechtensteins Oberhaupt Fürst Hans Adam II. soll mit geschätzten 2,89 Milliarden Euro den zweiten Platz im royalen Vermögens-Ranking einnehmen.



Auch Platz drei geht an ein Fürstentum - und zwar nach Monaco. "Business Insider" zufolge soll Fürst Alberts Privatvermögen rund 830 Millionen Euro schwer sein.