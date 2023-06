In der neuen Folge ihres Podcasts "Tea Talks with the Duchess and Sarah" spricht Sarah Ferguson über ihre Diagnose, wie sie die lebensrettende Untersuchung beinahe verpasst hätte, und wem sie ihr Leben letztlich wohl zu verdanken hat.



Die Folge wurde einen Tag vor ihrer Operation aufgenommen und nun veröffentlicht. Fergie erklärt zu Beginn: "Wir nehmen den Podcast heute auf, weil ich mich morgen einer Mastektomie unterziehen muss."