Müssen die britischen Royals jetzt zittern? Sarah Ferguson will "auspacken" - und zwar in ihrem neuen Podcast. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin und Unternehmerin Sarah Jane Thompson wird die Herzogin von York wöchentlich in "Tea Talks with the Duchess and Sarah" bei einer Tasse Tee über Gott und die Welt reden.