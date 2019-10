Carl Philip und Sofia von Schweden mit ihren Söhnen Alexander und Gabriel Bildrechte: Getty Images

Die schwedische Bevölkerung wächst stetig - und das seit den 60er-Jahren. Das schwedische Königshaus nicht, das wird jetzt sogar kleiner, wie König Carl Gustaf in einer Mitteilung bekannt gegeben hat. Künftig wird nur noch eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern der Familie Bernadotte das schwedische Königshaus in der Öffentlichkeit repräsentieren.



Davon betroffen sind ab sofort Prinz Alexander und Prinz Gabriel, die Kinder von Prinz Carl Philip und Ehefrau Sofia sowie mit Prinzessin Leonore, Prinz Nicolas und Prinzessin Adrienne auch der Nachwuchs von Prinzessin Madeleine und Ehemann Christopher O'Neill. Ihre zur Geburt verliehenen Herzogstitel sowie ihr Platz in der Königsfamilie bleibt den Mini-Royals erhalten, nicht aber die Bezeichnung "Königliche Hoheit" sowie die damit verbundenen Apanage-Zahlungen. Das entbindet sie zugleich von der Pflicht, Aufgaben im Dienste der Krone zu übernehmen.