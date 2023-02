Ein Prinz, der sich in einen Mann verguckt, eine Prinzessin, die ihre Traumfrau zum Altar führt? Das hat es in den europäischen Königshäusern bislang nicht gegeben.



In den Niederlanden wäre es zumindest denkbar. Dass ein König oder eine Königin gleichgeschlechtlich heiraten darf, dafür sieht Premierminister Mark Rutte in der Verfassung der Niederlande kein Hindernis.

Nur "legitime Kinder" dürfen Thronfolger sein

Doch so tolerant das auch klingen mag, die Thronfolge könnte sich bei einem gleichgeschlechtlichen Königspaar durchaus kompliziert gestalten. Denn hier sieht die niederländische Verfassung vor, dass dem König oder der Königin nur ein "rechtmäßiger Nachkomme" folgen darf. Das würde die Adoption oder die Zeugung eines Kindes per Samenspende ausschließen. Ein echtes Dilemma - nicht nur in den Niederlanden.

In vielen europäischen Monarchien ist ja per Verfassung festgelegt, dass die Nachkommen legitime Nachkommen sein müssen. Insofern schließt das zum Beispiel adoptierte Kinder oder Kinder, die durch eine Samenspende gezeugt wurden, aus. Leontine Gräfin von Schmettow, Königshaus-Expertin BRISANT

Gehen mit gutem Beispiel voran: Prinzessin Victoria und die Prinzen Harry, William und Felipe

Insbesondere die jüngere Generation der europäischen Königshäuser zeigt sich in Sachen LGBTQ offen und tolerant. Ganz selbstverständlich ist Prinzessin Victoria von Schweden Ehrengast einer Gala, die die Vielfalt der Sexualität feiert.



Prinz William ließ sich sogar für den Titel der "Attitude", einem Magazin für Homosexualität, ablichten. Damit will er ein Zeichen gegen Mobbing aufgrund der sexuellen Orientierung setzen.



Sein Bruder Harry traf für "Heads Together", seine Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit, die Vorsitzende von "Mermaids", eine Organisation für Trans-Jugendliche. "Liebe ist Liebe" postete er danach auf seinem Instagram-Account.



Selbst König Felipe von Spanien versuchte in einem Interview mit einer LGBTQ-Zeitung die Gräben zu schließen, die seine Mutter Sofia als strikte Gegnerin gleichgeschlechtlicher Ehe einst aufgerissen hatte.

Prinz William zu Gast beim Albert Kennedy Trust, einer Organisation, die sich um obdachlose LGBTQ-Jugendliche kümmert. Bildrechte: imago images/i Images

Toleranz ist keine Frage der Generation: König Harald von Norwegen

Dass Toleranz und Offenheit nicht unbedingt eine Frage der Generation oder des Alters ist, beweist König Harald von Norwegen. Für große Begeisterung sorgte er bereits im Jahr 2016 mit einer Rede bei einem Gartenfest.

Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben, Jungs, die Jungs lieben und Mädchen und Jungs, die einander lieben. König Harald von Norwegen