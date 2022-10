Jemand, der nachvollziehen kann, wie es ist, gemobbt zu werden, ist Amalia der Niederlande. 2021 verriet die älteste Tochter von König Willem-Alexander und seiner Frau Máxima, dass sie seit ihrer Kindheit zu einem Psychologen geht, weil sie wegen ihrer kurvigen Figur das Opfer von Mobbing wurde – sowohl online als auch in ihrer eigenen Schule. "Ich habe mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt. Lange Zeit habe ich mich in den Schlaf geweint", so die Kronprinzessin.