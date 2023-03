Pleiten, Pech und Pannen Diese royalen Staatsbesuche sorgten für Überraschungen

Ausrechnet ein Mode-Fauxpas der sonst so stilsicheren Königin Maxima sorgt beim Staatbesuch der niederländischen Royals im Frühjahr 2016 in Deutschland für Empörung. Mit ihrem Mantel tritt die Monarchin ins modische Fettnäpfchen und erregt die Gemüter.



Neben kleinen Schmucksteinen, zierten den Mantel auch Schrauben und Nägel. Doch nicht die waren das Problem. Vielmehr sorgte die Anordnung der einzelnen Applikationen des Designerstücks für Aufsehen: die Deko-Elemente erinnerten in ihrer Anordnung an Hakenkreuze.