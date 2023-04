Um nach gut 175 Jahren politischer Unruhen und eines Bürgerkriegs die Wogen zu glätten und die Erbfolge ein für allemal festzulegen, erließ das britische Parlament 1701 den "Act of Settlement". Er schreibt vor, dass nur noch Protestanten (Angehörige der anglikanischen Kirche) auf dem englischen Thron sitzen dürfen. Katholiken wurden damit ausgeschlossen.

Dann starb Königin Victoria und die Hannover-Dynastie reichte das Zepter an das Haus Sachsen-Coburg-Gotha weiter, das sich 1917 in Windsor umbenannte. An seiner Spitze stand Elizabeth II.