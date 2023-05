Um nach gut 175 Jahren politischer Unruhen und eines Bürgerkriegs die Wogen zu glätten und die Erbfolge ein für allemal festzulegen, erließ das britische Parlament im Jahr 1701 den "Act of Settlement". Er schreibt vor, dass nur noch Protestanten (Angehörige der anglikanischen Kirche) auf dem englischen Thron sitzen dürfen. Katholiken wurden damit ausgeschlossen.



Außerdem wurde die Erbfolge auf das Haus Hannover übertragen. Denn Kurfürstin Sophie von Hannover war die einzige überlebende protestantische Verwandte des englischen Königshauses - die britische Königin Anne starb 1714 kinderlos. Mit ihr erlosch das Haus Stuart und das Haus Hannover regierte bis 1901.



Dann starb Königin Victoria und die Hannover-Dynastie reichte das Zepter an das Haus Sachsen-Coburg-Gotha weiter, das sich 1917 in Windsor umbenannte. An seiner Spitze stand Elizabeth II..



Seit ihrem Tod am 8. September 2022 regiert nun ein weiteres Haus mit deutschen Wurzeln: Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Aus der Familie dieses Hochadels stammte der verstorbene Queen-Gatte Philip, dessen ältester Sohn Charles nun als Charles III. König von Großbritannien ist.



Überraschend: Auch die regierenden Monarchen von Dänemark und Norwegen gehören zur Dynastie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.