13:35 Uhr | Warum liegt Sand auf den Straßen?

An einigen Stellen wurde die Prozessionsroute mit Sand bestreut. Insider mutmaßen, dass die Queen dadurch "sanft rollen" soll - wegen etwaiger Unebenheiten im Asphalt. Weniger rumpeln dank Sandaufschüttung. Bildrechte: dpa

13:25 Uhr | Hunderttausende stehen an der Strecke

"Mounties", eine Einheit der kanadischen Polizei zu Pferde, und Soldaten aus dem gesamten Commonwealth begleiten die Prozession. Das gesamte Militär dient ausschließlich dem regierenden Monarchen. Die Ankunft der Prozession ist für 14:00 Uhr (deutscher Zeit) am Wellington Arch geplant.

Hunderttausende werfen einen letzten Blick auf ihre Königin. Einige haben tagelang an der Strecke gecampt. Es ist zugleich der größte Polizeieinsatz der Geschichte Londons, da so viele prominente Gäste in der Stadt sind.

Der Trauerzug führt auch am Horse Guards Parade statt - dort fand jährlich die Geburtstagsparade der Queen statt. Bildrechte: dpa

13:15 Uhr | Prozession zum Wellington Arch startet

Der königliche Sarg wird wieder auf die Lafette gehoben, 98 Marinesoldaten ziehen das Geschütz durch die Stadt. Auch hier folgen wieder die Royals in derselben Reihenfolge zu Fuß. Per Auto fahren Königsgemahlin Camilla, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Gräfin Sophie. Während der gesamten Prozession läutet Big Ben, im Hyde Park werden Salutschüsse abgefeuert. Die Royal Family läuft hinter dem Sarg her. Bildrechte: dpa

13:00 Uhr | Gänsehaut pur: ein letzter musikalischer Gruß

Ein ergreifender Moment: Die gesamte Kirche singt die Nationalhymne. König Charles III. sieht sichtlich mitgenommen aus, sein kleiner Bruder Edward ist verweint. Danach spielt ein einzelner Dudelsackbläser "Sleep, dearie, sleep", während er sich aus der Kirche entfernt. Die Queen selbst hatte sich den Dudelsackbläser gewünscht. Bildrechte: dpa

Der Sarg wird nun zu Orgelklängen aus der Kirche getragen und per Prozession in Richtung Wellington Arch gebracht. Der Weg führt vom Parlament über die Prachtstraße The Mall am Buckingham Palace vorbei.

Sichtlich ergriffen: König Charles III. Bildrechte: BBC

12.55 Uhr | Signal und Schweigeminute

Nach dem Segen ertönt das Hornsignal "Last Post". Dasselbe erklang bereits bei Philips Beerdigung am 17. April 2021. Es folgt ein zweiminütiges Schweigen in der Kirche und dem ganzen Land. Die Welt hält für einen Augenblick den Atem an.

12:40 Uhr | Keine Flüge mehr in Heathrow

Der Flughafen Heathrow stoppt ab jetzt für 30 Minuten alle An- und Abflüge, damit während der Schweigeminute um 13 Uhr kein Lärm über London zu hören ist.

12:30 Uhr | Gekrönte Häupter sitzen beisammen

Felipe und Letizia von Spanien, Ex-König Juan Carlos und Sofia, Hollands Ex-Königin Beatrix, Willem und Maxima, Harald von Norwegen, Albert und Charlène von Monaco, Philippe und Mathilde von Belgien, Frederik von Dänemark sowie Carl Gustaf von Schweden sitzen der Royal Family gegenüber. Sie alle erweisen der Queen die letzte Ehre. Die gekrönten Häupter Europas bei ihrem Einzug in die Abtei. Bildrechte: dpa

12:22 Uhr | Lesung von Elizabeth Truss

Die frischgebackene Premierministerin Elizabeth Truss mit einer kurzen Lesung. Danach singt die Gemeinde einen Psalm. Nur zwei Tage vor ihrem Tod am 8. September hatte die Queen die 47-Jährige im Amt bestätigt. Liz Truss hielt eine kurze Ansprache. Bildrechte: dpa

12:10 Uhr | George zwischen Mama und Papa

Der kleine George sitzt in der ersten Reihe zwischen seinem Vater William und seiner Mutter Kate. Daneben die kleine Charlotte, stilvoll mit schwarzem Hut. Beide halten sich tapfer und singen mit. Harry und Meghan wurden am Rande der zweiten Reihe platziert. Prinz George ist die Nummer 2 der britischen Thronfolge. Bildrechte: BBC

12:00 Uhr | Das Staatsbegräbnis beginnt

Elizabeths Sarg wird zu Chorgesang ("Ich bin die Auferstehung und das Leben"), in die Kirche getragen. In der Westminster Abbey wurde sie 1953 gekrönt. Hier heiratete sie Prinz Philip im Jahr 1947. Nun findet auch hier ihr Trauergottesdienst statt. Seit 1760 fand in der Abtei keine Trauerfeier für einen regierenden Monarchen mehr statt.

Der Erzbischof von Canterbury hält die Predigt. Bildrechte: dpa

11:57 Uhr | Charles gibt handschriftlichen Brief mit

Im rosafarbenen Blumengebinde auf dem Sarg der Queen steckt ein handgeschriebener Brief - offenbar von Charles. "In loving and devoted memory" steht auf dem Umschlag. Es ist Tradition, dass enge Familienangehörige dem Verstorbenen liebe Worte auf die letzte Reise mitgeben. Elizabeth hatte das vor 17 Monaten bei ihrem Ehemann Philip ebenso getan wie Harry bei seiner Mutter Diana. Charles persönlich soll auch die Blumen ausgesucht haben. Darunter sind Eichenlaub, Rosmarin, Rosen und Dahlien. Ein letzter persönlicher Gruß von Charles an seine Mutter. Bildrechte: dpa

11:55 Uhr | Besondere Ehrung der Queen

Dass der japanische Kaiser Naruhito und seine Frau Masako in London erschienen sind, ist eine besondere Ehre, da das japanische Kaiserpaar nicht einmal im eigenen Land an Trauerfeiern teilnimmt. Er muss wie alle anderen auch - bis auf Joe Biden und Jitzchak Herzog - im Bus vorfahren. Kaiser Naruhito, dahinter der König von Bhutan, auf dem Weg zur Abtei. Bildrechte: dpa

11:52 Uhr | Was ist auf der royalen Standarte abgebildet?

Die Standarte ist das Symbol der britischen Monarchie und setzt sich aus den Wappen der drei Landesteile zusammen: England, Schottland und Nordirland. Drei goldene Löwen für England, ein roter Löwe für Schottland und eine Harfe für Nordirland.

11:50 Uhr | Angestellte begleiten ihre Königin