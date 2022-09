Auf Schloss Balmoral im schottischen Aberdeenshire hält sich die Königin von England traditionell von Mitte Juli bis Oktober auf, genießt dort einen verlängerten Sommerurlaub. Das königliche Gebäude verfügt über mehr als 70 Zimmer und ist seit 1852 in Familienbesitz. Gerade erst empfing die 96-jährige Monarchin die Politikerin Liz Truss in den prachtvollen Räumlichkeiten und ernannte die ehemalige Außenministerin in einer Privataudienz zur Nachfolgerin Boris Johnsons als Premierministerin.